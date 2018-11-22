Артём Дзюба признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Москва, 22 ноября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба признан лучшим игроком команды в Лиге наций. Об этом сообщается на странице национальной команды в Instagram.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Артём Дзюба
Решающее голосование проходило во время матча Лиги наций, в котором сборная России уступила команде Швеции со счётом 0:2. За Дзюбу проголосовали 739 тыс. болельщиков.
https://www.instagram.com/p/BqcUQ1IFswg/
В качестве приза нападающий российской команды получил кубок с пожеланиями от болельщиков.
Отметим, что Дзюба сыграл в четырех матчах Лиги наций, в которых забил один гол.
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