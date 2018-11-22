Чебоксары, 22 ноября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В Чувашии растёт спрос на ипотечные кредиты. Выдача ипотеки по итогам девяти месяцев выросла в 1,5 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном банке Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

За январь-сентябрь 2018 года жители республики получили в банках 20,2 млрд рублей ипотечных кредитов. Это в 1,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Выдано 12,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК).

В банке отмечают, что размер ипотечного портфеля региональных заемщиков к 1 октября 2018 года увеличился относительно аналогичной даты прошлого года на 24,7% — до 59,8 млрд рублей, превысив портфель прочих потребительских кредитов и сформировав 55% от всего объема обязательств населения региона перед банками.

Одной из причин высоких темпов выдачи ИЖК в республике банкиры называют снижение процентной ставки по кредитам. В период с января по сентябрь 2018 года средневзвешенная ставка составляла 9,5% годовых, годом ранее — 10,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе-октябре введено 438 460 кв. метров. Это на 3,6% выше аналогичного периода прошлого года. В том числе жителями построено 93 050 кв. метров, что на 5,2% меньше, чем было в январе-октябре 2017 года.

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Напомним, в январе-сентябре текущего года банки выдали заемщикам Чувашии кредитов на 115,7 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Средняя стоимость кредитов для предприятий в сентябре 2018 года составила 10,4%, для жителей республики — 11,7%.