Сидней, Австралия, 22 ноября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Сильная песчаная буря обрушилась на юго-восточную часть Австралии, передает немецкий канал N-TV 22 ноября.

Pixabay.com Песчаная буря

Согласно сообщению метеорологических служб, буря охватила пространство в 500 км, преимущественно штат Новый Южный Уэльс. Местные власти рекомендуют детям, пожилым и людям с респираторными заболеваниями оставаться дома. Значительно снижена видимость. Песок и грязь в воздухе могут повредить зрения и доставить дополнительные проблемы людям с больным сердцем.

Пострадал также четырехмилионный город Сидней. Местные достопримечательности, такие как Сиднейский мост и здание оперы, окутаны песчано-грязевым облаком.

Метеорологи связывают мощность песчаной бури с длительной засухой, установившейся в Австралии с августа.