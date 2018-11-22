Лондон, 22 ноября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Возгорания произошло в автобусном депо на юго-востоке Большого Лондона, в результате было уничтожено 11 автобусов, заявили 22 ноября в противопожарной службе британской столицы, сообщает британское агентство Reuters.

Publicdomainpictures.net Пожарная машина

Пожар произошел в депо в Фарнборо-Хилл, в пригороде Лондона Орпингтоне. По данным пожарных, с возгоранием боролись восемь расчетов пожарных.

На данный момент о причинах возгорания не сообщается. Также нет информации о пострадавших.