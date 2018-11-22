Москва, 22 ноября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Начата доследственная проверка по факту схода с рельсов двух вагонов поезда на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ленинградский вокзал

По предварительным данным, около 17 часов вечера 21 ноября на станции маневровый тепловоз задел пассажирский состав, в результате чего с рельс сошли два вагона поезда. В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время ведется проверка причин, которые привели к указанному ЧП.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на перегоне Куэнга — Приисковая в Забайкалье из-за схода с путей 15 грузовых вагонов были задержаны пять пассажирских поездов.

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