Москва, 22 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. На фоне торговой войны, которую развязал Запад, пример отношений России и Вьетнама показывает, как надо развивать сотрудничество между странами. В 2017 году были достигнуты впечатляющие результаты: товарооборот составил $3,5 млрд, что сразу на 31% выше показателя 2016 года. 2018 год продолжает положительную динамику с промежуточным результатом за первые 9 месяцев в $3.45 млрд (рост на 38%). Дальнейшие планы впечатляют еще больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Глеб Наумов.

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«Такой скачок станет возможен благодаря всестороннему сотрудничеству двух стран. Крупные энергетические проекты будут включать в себя поставки сжиженного газа и работу в рамках старейшей совместной компании «Вьетсовпетро», производящей добычу в районе шельфа Южно-Китайского моря. В сфере ВПК продолжаются поставки российского оружия и техники, несмотря на попытки США склонить Вьетнам к смене страны-поставщика», — отметил эксперт.

Совместное производство спецтехники и грузовых автомобилей также налаживается в рамках протокола, который страны подписали в конце декабря 2017 года. Все остальные направления торговли будут развиваться благодаря соглашению о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕЭС).

«Кроме того, импульс в развитии образования, культуры и туризма даст запланированный на 2019 Год России во Вьетнаме и Год Вьетнама в России. Поэтому нет никаких причин для сомнений, что запланированные цифры к 2020 году будут достигнуты», — считает Наумов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что «несмотря на существующие трудности, такие как транспортировка продукции и способ расчетов за нее, Россия и Вьетнам стремятся довести торговый оборот до показателя в $10 млрд.

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