Санкт-Петербург, 22 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) — сумела доказать в суде незаконность штрафа, назначенного ей за ускоренное строительство бесплатной парковки вблизи аэропорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Парковка у аэропорта Пулково

Парковка была построена, не дожидаясь получения всех разрешительных документов, что является нарушением, однако суд признал, что это было сделано в интересах общества и не нанесло ущерба гражданам или государству.

Как сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе ВВСС, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерной отмену штрафа Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), назначенного аэропорту за начало работ без ордера ГАТИ.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил штраф, выписанный ГАТИ, признав нарушение при создании бесплатной парковки весной 2018 года малозначительным. Суд установил, что ВВСС действовало в публичных интересах и не игнорировало требования законодательства.

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Как отметили в «Пулково», создание бесплатной парковки велось в сжатые сроки в рамках обязательств по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму.

Бесплатная краткосрочная парковка на Пулковском шоссе на подъезде к аэропорту была открыта в мае 2018 года. Она работает круглосуточно и рассчитана на 120 машиномест. На ней могут парковаться автомобилисты, дожидающиеся прибытия авиапассажиров и готовые забрать их «по звонку». Стоимость проекта составила 26 млн рублей.

Напомним, ранее аэропорт «Пулково» не раз подвергался критике за условия платной парковки, которые действовали на территории воздушной гавани. В «Пулково» исполнили предписания УФАС по поводу увеличения интервала бесплатного пребывания в зоне краткосрочной парковки в самом аэропорту.