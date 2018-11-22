Москва, 22 ноября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, в России отмечают День психолога. Именно в этот день в 1994 году в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического общества. С 2000 года по инициативе Московского государственного университета 22 ноября стали отмечать профессиональный праздник всех отечественных специалистов, работающих в сфере психологии. По этому поводу ИА REGNUM подготовило список художественных фильмов, которые рассказывают об этой профессии.

Цитата из х/ф «Психоаналитик». Реж. Джонас Пейт. 2009. США Психолог в депрессии

«Целитель Адамс»

Биографическая трагикомедия основана на жизни известного врача и больничного клоуна Пэтча Адамса. В состоянии глубокой депрессии Хантер «Патч» Адамс (Робин Уильямс) попадает в психиатрическую клинику, где на собственном примере убеждается в том, что смех может исцелять. Впоследствии он поступает в медицинский университет и на практике лечит пациентов не лекарствами, а смехом и состраданием. Однако его метод основан не на научном подходе, поэтому Адамсу приходится столкнуться с жестокой критикой и непониманием коллег.

«Психоаналитик»

Известный голливудский психоаналитик Генри Картер (Кевин Спейси) после самоубийства жены потерял интерес к жизни и работе. Находясь во власти личной трагедии, он теряет веру в способность помочь своим пациентам — бесконечно страдающим знаменитостям. Генри увлекается курением марихуаны, помогающей приглушить боль. Однако всё меняется, когда отец психоаналитика отправляет к нему свою клиентку — школьницу Джемму, пережившую похожую трагедию.

«Опасный метод»

Фильм рассказывает об отношениях двух основоположников психоанализа Зигмунда Фрейда и Карла Юнга с пациенткой Сабиной Шпильрейн и основан на реальных фактах из биографии главных героев. С 1903 по 1914 годы Шпильрейн эволюционирует из человека, подверженным истерикам, не способного управлять собственным телом, в любовницу своего доктора, а затем и в его коллегу-психиатра.

«Весенние надежды»

Главные герои фильма — супружеская пара, находящаяся в браке более 30 лет и пытающаяся при помощи семейного психолога Берни Фелда разжечь угасшие отношения. Оказалось, что доктор придерживается нестандартного подхода к психологии. Следуя его необычным советам, пара попадает в непривычные для них ситуации, чтобы обучиться нескольким трюкам, способным укрепить брачные узы.

«Мой парень — псих»

Главный герой картины Пэт возвращается из психиатрической клиники, где восемь месяцев лечился от биполярного расстройства. Ему нужно вновь обрести равновесие, чтобы вернуть жену, но обстановка не располагает к выздоровлению. Всё меняется, когда Пэт встречает Тиффани, у которой тоже диагностировано расстройство психики. Картина собрала множество положительных отзывов психологов.

Психологии и психотерапии посвящен еще один праздник — Всемирный день психического здоровья, отмечаемый ежегодно 10 октября. Его учредили в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья.