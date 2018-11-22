Пекин, 22 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Две гробницы, относящиеся к времени династии Хань были найдены в уезде Пучэн провинции Фучжоу на востоке Китая, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

Gary Lee Todd Гробница династии Хань

Команда археологов Сямэньского университета и эксперты из уездного музея Пучэна начали раскопки на руинах поселения Лунтошань в уезде Пучэн в конце августа 2018 года. Две гробницы, относящиеся к эпохе династии Западная Хань (202 до н. э — 8 н.э.) были в результате обнаружены.

Внутри были найдены изделия из глины, железа и медные инструменты, сообщил археолог из Сямэньского университета Фу Линь. Одна гробница сохранилась очень хорошо, в то время, как вторая была частично повреждена, отметил Фу. Эксперты убеждены, что находка внесет большую ясность в изучение уровня политического и научного развития на данной местности в эпоху династии Хань.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские археологи несколько ранее обнаружили 60 предметов старины в одной из древних гробниц в провинции Шаньси на севере Поднебесной также относящихся к временам династии Хань.