Великий Новгород, 22 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Банками Новгородской области с января по сентябрь 2018 года выдано кредитов жителям региона на 30,6 млрд рублей — это на 31,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 ноября, в региональном отделении Северо-Западного ГУ Банка России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

По словам заместителя управляющего отделением Елены Балуевой, рост объёмов кредитования обусловлен увеличением объема ипотечных жилищных кредитов (на 64%) и потребительских кредитов (на 24,5%), выданных населению.

По сравнению с 9 месяцами 2017 года кредитные обязательства физических лиц увеличились на 19,6% и достигли 51,5 млрд рублей, при этом по ипотечным жилищным кредитам они увеличились на 22,8%, по потребительским — на 17,6%.

Напомним, по данным службы судебных приставов, вместе с объёмом кредитования растёт и сумма долга жителей Новгородской области по кредитам — ежегодно примерно на 10−12%. Общий долг новгородцев достиг суммы около 7 млрд рублей. Около 800 человек являются должниками-миллионерами по кредитам, за каждым из которых числится от 1 до 50 млн рублей.