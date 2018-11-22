Калайи-Нау, Афганистан, 22 ноября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих Афганистана погибли 22 ноября в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-западе страны, сообщает американское агентство Associated Press.

Афганский пейзаж

По словам члена совета провинции Бадгис, в которой и произошло нападение, Насира Назари, целью боевиков стал конвой афганских военных, который передвигался через столицу провинции Калайи-Нау. В результате нападения ранения также получили семеро афганских военнослужащих.

В свою очередь, в провинции Логар на востоке страны авиация НАТО нанесла 21 ноября удар по позициям радикалов. Как отметил глава совета провинции Мохаммад Насир Гират, в результате удара погибли десять человек. Тем не менее на данный момент не известно, сколько из них мирных жители.