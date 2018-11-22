Москва, 22 ноября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий выпускать из питомников вакцинированных животных, не ограничивает возможности регионов по борьбе с агрессивными собаками, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

(сс) Nhandler Собака в приюте

Необходимость уточнения ветеринарных полномочий связана со сложившейся за последнее время судебной практикой, которая признает правовое регулирование, допускающее выпуск безнадзорных животных в прежнюю среду обитания, противоречащим действующему федеральному законодательству в связи с тем, что федеральное законодательство при обращении с безнадзорными животными предусматривает только их отлов и содержание.

Внесенными в Госдуму поправками регионы смогут законами разрешить применять методы, предусматривающие выпуск в прежнюю среду обитания отловленных безнадзорных животных, прошедших процедуру вакцинации, стерилизации (кастрации) и не проявляющих агрессии (ОСВВ).

«Чтобы не ограничивать возможности регионов по обращению с безнадзорными животными, полагаем целесообразным выделить такие полномочия субъектов Российской Федерации в отдельные, не зависимые напрямую от «ветеринарных полномочий», при этом они не будут считаться новыми, так как осуществлялись регионами и ранее», — указали депутаты.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами разных фракций, среди которых Владимир Бурматов («Единая Россия») и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).