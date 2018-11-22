Москва, 22 ноября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. На внутренней стороне МКАД в районе Рязанского проспекта произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

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Отмечается, что в аварию попали три машины сразу. Движение было сильно затруднено, и в ЦОДД водителям порекомендовали объезжать место затора.

Позже появилось сообщение о восстановлении движения. В настоящее время свободны все полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в районе Щёлковского шоссе, на сотом километре МКАД грузовик Scania протаранил фуру Man и легковой автомобиль Kia Rio. Погибли два человека.

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