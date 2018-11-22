Бандар-Лампунг, Индонезия, 22 ноября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Официальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что сотрудники наблюдательного пункта вулкана Анак Кракатау, расположенного в проливе Сунда, Южный Лампунг, зафиксировали сейсмическую активность, исходящую от вулкана, сообщает Antaranews.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

По данным специалистов с 21 по 22 ноября произошло 407 извержений, амплитудой 40−58 мм и продолжительность от 26 до 283 секунд. Высота выбрасываемой лавы достигала 100 метров.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики присвоило вулкану второй уровень опасности. Жителям, проживающие в близлежащих деревнях, и туристам не разрешается приближаться к кратеру вулкана в радиусе двух километров.

Напомним, последнее известное всему миру извержение вулкана Анак Кракатау произошло в 1883 году, число погибших оценивается в 36 тыс. человек.