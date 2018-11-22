Красногорск, 22 ноября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Местообитание растения шейхцерия болотная обнаружено в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает министерство экологии и природопользования Московской области.

Oskar Gran Шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris)

Шейхцерия занесена в Красную книгу Московской области. По информации минэкологии, её нашли во время обследования заказника «Болото Сетка».

«Шейхцерия некогда была обычным для болот Европейской части России видом, но в последние десятилетия она становится все более редкой», — говорится в сообщении.

Причина исчезновения — уничтожение местообитаний из-за осушения болот. Данное растение обладает ценностью, поскольку является торфообразователем и даёт малозольный шейхцериево-сфагновый торф, являющийся хорошим топливом.

При этом семена шейхцерии служат кормом для околоводных птиц.