Лос-Анджелес, США, 22 ноября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты — форвард Владислав Каменев и защитник Никита Задоров. Также точные броски на счету Натана Маккиннона, Патрика Немета, Колина Уилсона, Тайсона Бэрри и Мэтта Калверта.

В составе «Лос-Анджелес» голы забили Кайл Клиффорд, Мэтт Лафф и Остин Вагнер.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 33 броска по своим воротам из 36.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 26 очков в 21 матче. «Лос-Анджелес» идёт на 31-м месте, в активе команды 15 очков в 21 игре.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:7 (1:2, 0:2, 2:3).

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