Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs обвинили в коррупции и подкупе бывших руководителей фонда International Petroleum Investment Company. С соответствующим иском в суд Нью-Йорка против Goldman Sachs накануне, 21 ноября, помимо эмиратского суверенного фонда IPIC подала и его дочерний фонд Aabar Investments. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание The Wall Street Journal.

Shinya Suzuki Башня Goldman Sachs

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В исковом заявлении IPIC отмечается, что Goldman Sachs сыграл центральную роль в международном коррупционном скандале вокруг малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), так как участвовал в сговоре с рядом других компаний с целью дачи взяток бывшим топ-менеджерам IPIC и Aabar Investments.

Также аналогичные иски в отношении Goldman Sachs были поданы в суды в Абу-Даби и Лондоне. По утверждению IPIC, бывшие руководители инвестиционных фондов ОАЭ занимались отмыванием денег и получили взятки в рамках сделок с 1MDB.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2018 года правоохранительные органы Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака в рамках дела о пропаже нескольких миллиардов долларов США из основанного им в 2009 году фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). До задержания в ходе обысков в одной из резиденций бывшего премьер-министра стражи порядка изъяли более 280 коробок с деньгами и драгоценностями.

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В августе судом Малайзии Наджибу Тун Разаку было предъявлено обвинения в отмывании денежных средств — по трём эпизодам о поступлении на счета Разака $10,3 млн. Ранее эту сумму вывели из государственного инвестиционного фонда посредством компании SRC International. Из-под стражи премьер был выпущен под залог, а в середине сентября 2018 года снова задержан по подозрению в присвоении 859 млн долларов США.