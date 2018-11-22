Екатеринбург, 22 ноября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сбивший троих человек водитель «Хонды» намерен выйти из СИЗО. Апелляция на его арест 23 ноября будет рассмотрена Свердловским облсудом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Слёзная мольба

Напомним, трагедия произошла утром 14 ноября на улице Фурманова. На большой скорости водитель врезался в людей на пешеходном тротуаре. Пострадали три человека, в том числе ребёнок.

Водителю вменили покушение на убийство и отправили в СИЗО. Также выяснилось, что ещё в августе он был лишён права управления транспортом.