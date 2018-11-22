Орел, 22 ноября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Орловской области, замначальника УМВД по оперативной работе Федор Козин, задержанный 16 ноября, арестован по решению суда. Срок нахождения в СИЗО — до 7 января. Решение было принято по ходатайству следствия 21 ноября.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

Федор Козин, а также начальник отдела УЭБиПК, были задержаны 16 ноября по подозрению в получении взятки. По мнению следствия, второй фигурант дела получил ее от некой коммерческой структуры. УМВД, в свою очередь, проводит служебную проверку. Дело было возбуждено ранее, 8 ноября.

По информации «Орловских новостей», с ходатайством в суд об аресте Козина вышел Следственный комитет еще 17 ноября, но суд взял время на ознакомление с материалами, а срок задержания подозреваемого был продлен до 72 часов. В суде защита настаивала на домашнем аресте, но суд поддержал ходатайство следствия и арестовал Козина. Сам высокопоставленный полицейский свою причастность к инкриминируемому деянию полностью отрицает.

«Я не виновен. На свободе я могу выстроить линию защиты. Они этого и боятся. Поверили одному жулику, и на этом строят свои обвинения. Что они искали во время обысков? Не понятно. Я деньги не трогал! Прошу отпустить меня под домашний арест», — заявил Козин в суде.

Федор Козин работал в органах внутренних дел с 1991 года: начинал следователем в Дмитровском РОВД, с 2011 по 2018 год возглавлял УЭБиПК, затем был назначен на пост заместителя главы регионального управления по оперативной работе. Отметим, что, являясь начальником УЭБиПК, в конце 2016 года Федор Козин сделал заявление о хищении более миллиарда рублей на строительстве объектов к юбилею Орла.

Об этом: На «юбилейных» объектах Орла похищен миллиард рублей — УМВД