Копенгаген, 22 ноября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Власти Дании приостановили поставки оружия и военного оборудования Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги и ситуацией в Йемене, заявил 22 ноября глава МИД страны Андерс Самуэльсен, сообщает британское агентство Reuters.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

Приостановке подверглись также поставки технологий двойного назначения. Дипломат подчеркнул, что решение было принято вместе с другими главами МИД стран — членов ЕС.

Напомним, ранее правозащитная организация Save the Children заявила о том, что с момента вмешательства коалиции во главе с Саудовской Аравией в гражданскую войну в Йемене от голода и связанных с ним осложнений погибли около 85 тыс. детей.

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