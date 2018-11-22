Кемерово, 22 ноября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В Центре детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ», открытом при поддержке фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), впервые стартуют Олимпиадные сборы по физике, сообщили сегодня, 22 ноября, в отделе по связям с общественностью СГК.

СГК Олимпиадные сборы по физике в КемГУ

Участниками мероприятия, которое будет проходить в стенах образовательного центра при КемГУ, станут воспитанники образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, действующих на территории Кемеровской области.

«В Кузбассе таких учреждений дополнительного образования работает уже три. В них углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла более 800 детей, часть из которых серьезна увлечена физикой. Именно с теми из них, кто учится в старших классах и уже знаком с основами этой науки, в течение трех дней в КемГУ будут работать лучшие сибирские преподаватели и олимпиадные тренеры», — пояснили в СГК.

Известно, что в числе лучших преподавателей названы кандидат технических наук, профессор Бийского технологического института (филиала) АлтГТУ Александр Аполонский и кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ Константин Соломатин.

Лабораторный практикум проведут преподаватели Центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ». В его рамках одарённые школьники смогут проверить себя в решении олимпиадных задач и подготовиться к экспериментальному туру предметной олимпиады. Полученные знания помогут ребятам в их борьбе за победу в различных турах, поясняют в СГК.

«Олимпиадные сборы по физике дадут участникам возможность в течение нескольких дней полностью погрузиться в олимпиадную подготовку под руководством опытных преподавателей. Ребят ждут интенсивы по решению задач и практикумы, задания к которым будут выполняться на современном лабораторном оборудовании», — подчеркнула директор Центра «Интеллектуал КемГУ» Ирина Швайко.

По её словам, такая подготовка поможет юным дарованиям значительно углубить знания в изучаемой предметной области, систематизировать уже имеющиеся, а также получить полезные рекомендации по участию в олимпиадах любого уровня.