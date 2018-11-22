Москва, 22 ноября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Защитники животных сообщают о массовых случаях поедания собак и кошек в посёлке Островцы Раменского района Московской области. Сообщения появляются в социальных сетях.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Подбитая собака

«На агрофирме трудятся нелегалы из Вьетнама, которые ловят и откармливают собак и кошек на мясо! Живут на территории. Несколько дней назад наши волонтёры обнаружили это адское место, забили тревогу», — пишет пользователь Instagram lindaewa 2 .

Она возмущена «безразличием и жестокостью» и просит приехать в посёлок сильных мужчин, грамотных людей и всех неравнодушных.

По её словам, на территорию предприятия активистов не пускают, однако они установили дежурство возле ворот, благодаря чему удалось спасти 15 животных.