Астрахань, 22 ноября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Астраханской области пограничники изъяли из незаконного оборота почти 400 кг рыбы осетровых пород. Незаконный груз был обнаружен в автомобиле Hyundai в Володарском районе. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

AndyyParadise Осётры

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В иномарке водитель — местный житель — перевозил свыше 130 экземпляров осетров, севрюги и белуги, которая в природе встречается крайне редко. По предварительным подсчётам, ущерб, нанесённый незаконной добычей рыбы осетровых видов, оценивается более чем в 20 млн рублей.

Задержание для перевозчика рыбы стало настолько неожиданным, что он от испуга представился выдуманным именем и фамилией. Он признался, что мешки с рыбой нашёл на берегу реки и забрал себе для личного употребления. Мужчина официально нигде не работает, с его слов, на жизнь зарабатывает скупкой и перепродажей рыбы-частика.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2018 года двух браконьеров с занесенной в Красную книгу рыбой сотрудники пограничного управления ФСБ задержали в Ростовской области. На складе, куда злоумышленники отвезли улов, правоохранители обнаружили порядка 100 особей частиковых видов (судак, пеленгас, лещ, карась), а также осетра.