Москва, 22 ноября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России выступило с инициативой о сокращении сроков выдачи гражданам страны загранпаспортов. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт

Проект соответствующего приказа МВД РФ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предлагается сократить до трех месяцев срок оформления заграничных паспортов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, это касается тех случаев, когда заявление на выдачу документа подается по месту пребывания, а не по месту регистрации. При оформлении загранпаспорта по месту регистрации срок выдачи составляет один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября граждане РФ могут оформить и получить заграничные биометрические паспорта в Многофункциональных центрах (МФЦ) округов и административных центров с населением свыше 50 тыс. человек.

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