Чебоксары, 22 ноября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает расти число выявленных наркопреступлений, в том числе среди несовершеннолетних. Мониторинг показывает, что примерно каждому пятому жителю предлагали попробовать наркотики. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики по итогам расширенного координационного совещания руководителей правоохранительных органов с участием представителей органов власти.

Цитата из х∕ф «T2 Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

В надзорном ведомстве констатируют рост на территории Чувашии числа выявленных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По данным на 1 ноября 2018 года, органами внутренних дел по республике составлено 827 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, что более чем на 11% превышает аналогичный показатель прошлого года. С 230 до 247 возросло количество лиц, установленных и привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в данной сфере, в том числе с 8 до 15 увеличилось число несовершеннолетних, совершивших аналогичные преступления.

«Результаты мониторинга наркоситуации, проведенного Антинаркотической комиссией в Чувашии, показали, что в течение последних 3−4 лет доля населения, получавшая когда-либо предложение попробовать наркотики, остается в пределах 20%, то есть каждый пятый житель республики имеет возможность получить доступ к запрещенным веществам», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве обращают внимание на то, что «с учётом беспрепятственного доступа» к информационным ресурсам складывается «неблагоприятная тенденция по вовлечению в структуру наркосбыта молодёжи под предлогом быстрого заработка денег». Для стабилизации ситуации необходимы совместные усилия. По результатам проведения совещания принято решение о проведении дополнительных мероприятий — каких именно, не уточняется.

Напомним, в августе 2018 года в Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении преступной наркогруппы из 21 человека — данное дело стало одним из резонансным в регионе. Перед судом предстали граждане России и Украины, которым инкриминировали незаконный сбыт наркотиков на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Фигурантам предъявлено обвинение по 154 эпизодам преступной деятельности, в том числе по 16 преступлениям в сфере легализации наркодоходов на сумму 1,9 млн рублей. Верховный суд Чувашии оставил в силе вынесенное ранее решение о назначении злоумышленника от 9 до 12 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 1146 преступлений — это на 73,9% больше уровня 2016 года. Также выявлено 880 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что вдвое выше уровня 2016 года. По зарегистрированным преступлениям из незаконного оборота изъято 35,8 кг наркотических средств.

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Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин, говоря о наркоситуации, ранее отмечал, что это «беда, и она с каждым годом всё вырастает и вырастает», поэтому «одними уголовными делами ситуацию не исправишь», нужно делать «упор на профилактику».

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