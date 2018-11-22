Москва, 22 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Вопреки опасениям аналитического центра Независимого топливного союза о риске закрытия независимых АЗС, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко полагает, что на российском рынке появились предпосылки, которые могут привести к его стабилизации. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с оптовыми продажами моторного топлива после введения правительством механизмов сдерживания цен, он, в частности, отметил:

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

«Мы сейчас ежедневно контактируем с «Роснефтью» и «Газпромнефтью». Представители этих компаний сейчас реально пытаются сделать всё для того, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС. Но, как я говорил, в один день ничего не случается, это не снег растопить, чтоб потом воды отдать, здесь идёт плановая большая работа, и, как заверяют нефтяники, «большие начальники в Москве уже понимают эту проблему и увеличивают поставку объемов топлива в регионы».

Это, конечно, не те объёмы, что просят независимые АЗС. Но мы понимаем, что дефицит с топливом возник уже достаточно давно, поэтому напряжённость есть. У частных АЗС запросили все подтверждающие документы о том, что закупаемое топливо пойдёт именно для продажи на АЗС, а не в перекупку. Потому что мы видим ситуацию по Дальнему Востоку и Иркутску. Для рынка сейчас важно, чтобы топливо, закупаемое АЗС, продавалось потом на этой АЗС для нужд населения и местных структур, и что все обязательства выполняются.

Все стараются, и все работают. Я всё же надеюсь, что до повсеместного закрытия независимых АЗС не дойдёт. Будем надеяться, что получим топливо, но пока напряжённость существует. Я думаю, что она будет и в дальнейшем, но закрытия точно не хочется, потому что ни к чему хорошему это не приведёт», — резюмировал Юрий Матвейко.

Напомним, ранее о том, что в России могут закрыться независимые АЗС, предупредил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, соглашение, достигнутое правительством и нефтяными компаниями, означает убыточность независимых АЗС.