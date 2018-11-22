Паттайя, Таиланд, 22 ноября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Таиланде на скамье подсудимых оказался гражданин РФ, которого обвинили в попытке растления 10-летней девочки. Злоумышленник был задержан несколько дней назад.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Растлитель

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По информации заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина, слова которого приводит РИА Новости, подозреваемый Денис Г. свою вину в причастности к преступлению не признаёт. В настоящее время он находится под стражей в городской тюрьме Паттайи.

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Установлено, что свою будущую жертву злоумышленник нашёл в сети интернет, где и вёл с ней переписку. Мужчина отправлял девочке свои фотографии в обнажённом виде и непристойного содержания видео, а также настаивал на встрече. О странном знакомом девочка сама рассказала матери, а женщина сразу же обратилась в полицию. Педофила удалось задержать в ходе спецоперации в курортном городе.

По таиландскому законодательству растлителю малолетней грозит от 5 до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Таиланде был задержан ещё один гражданин России. Находящегося в розыске по линии Интерпола мужчину полиция задержала в Паттайе. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков на территории России.