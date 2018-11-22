Мадрид, 22 ноября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Парламентские дебаты 21 ноября в Мадриде отметились инцидентом с участием каталонских депутатов, пишет газета Kronen Zeitung.

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР Плевок

Заместитель спикера фракции «Левых республиканцев Каталонии» Габриэль Руфиан был удален из зала за оскорбительное поведение по отношению к министру иностранных дел Испании Жозепу Боррелю. В своей экспрессивной речи, размахивая руками, он назвал министра «фашистом» и «хулиганом». В знак солидарности с Руфианом зал покинули его 8 коллег по партии.

Депутат Жорди Сальвадор, проходя мимо министра, плюнул в него. Жозеп Боррель немедленно отреагировал, обратив внимание присутствующих на действия Сальвадора. Проход депутатов мимо министра запечатлен на видеозаписи.

«Он обернулся и плюнул в меня», — сказал позже министр журналистам. Жорди Сальвадор назвал это утверждение ложью.

Премьер-министр Педро Санчес прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook:

«Нет ничего более опасного для демократии, чем злоба граждан по отношению к представителям народа и институтам. То, что произошло сегодня, способствует этому».

Это был первый случай в парламенте Испании с 2006 года, когда депутат был выдворен из зала заседания за нарушение дисциплины.