Москва, 22 ноября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий регионам отказываться от усыпления бездомных животных, внес в Госдуму депутат Владимир Бурматов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Бездомный пес

«Как и обещал, внес в Государственную думу законопроект, разрешающий регионам применять метод ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат) при регулировании численности безнадзорных животных», — сообщил Бурматов.

По мнению депутата, такой метод более гуманный, дешевле, чем усыпление, позволяет вести учет безнадзорных животных и бороться с распространением заболеваний среди них, а также ведет к реальному сокращению популяции безнадзорных животных.

Кроме того, отмечает парламентарий, это дает возможность бороться с коррупцией на тендерах и распилами бюджетов на умерщвление безнадзорных животных.

Вместе с тем в Госдуме ранее отмечали, что бездомные животные представляют опасность, в частности, собаки образуют своры и порой набрасываются на людей.