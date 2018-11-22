Химки, Московская область, 22 ноября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед не сможет сыграть за сборную России в матче с Финляндией. Об этом 22 ноября сообщает «Матч ТВ».

TonyTheTiger Алексей Швед

Сборная России проведёт матч с Финляндией в рамках отборочного турнира на Кубок мира 2019 года. При этом в тот же день «Химки» встретятся в матче Евролиги с «Панатинаикосом».

"Скорее всего, я буду играть за клуб, но 3 декабря, вероятно, сыграю за сборную. Говорю «скорее всего», если не будет никаких травм», — сказал Швед.

Добавим, что матч между Россией и Финляндией состоится 30 ноября в городе Эспоо. На сегодняшний день обе команды набрали по 12 очков и уступают лидерам группы — Франции и Чехии, у которых по 15 очков.

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