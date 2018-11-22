Усть-Каменогорск, Казахстан, 22 ноября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Строящееся в Усть-Каменогорске жилье нельзя предоставлять молодым и многодетным семьям из-за его низкого качества, заявил глава города Жаксылык Омар в ходе аппаратного совещания акимата (администрации), сообщает 22 ноября издание YK-news.kz.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Незаконченная стройка

По данным отдела строительства Усть-Каменогорска, в городе ведется строительство 18 объектов. Глава города отметил, что качество жилья, сданного в эксплуатацию, вызывает исключительно отрицательные отзывы.

Омар считает, что причина сложившейся ситуации связана с недостаточным контролем со стороны отдела строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года в Казахстане в эксплуатацию было сдано 8,8 млн кв. метров жилья, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.