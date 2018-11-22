Алма-Ата, Казахстан, 22 ноября, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил бывших сотрудников таможни, обвиняемых в получении взятки, к срокам лишения свободы от 3 до 7 лет в колонии поселения, передает 21 ноября телеканал Almaty.tv.

Тюрьма

Фигурантами уголовного дела стали восемь сотрудников таможенного поста «Алтынколь». Бывшие таможенники предлагали предпринимателям быстро и без выплаты пошлин пройти через пропускной пункт «Жаркент». Стоимость «услуг» составляла от 100 до 200 тенге (17,8−35,6 рубля) за один килограмм товара.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале правоохранительные органы Казахстана в ходе спецоперации задержали 33 человека по подозрению в противоправных действиях в околотаможенной сфере.

В ходе операции были выявлены схемы контрабанды товаров через таможенные посты «Алтынколь», «Калжат» и «Хоргос» на казахстанско-китайской границе и других участках границы.