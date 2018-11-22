Киев, 22 ноября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. На Украине 4 млн человек получают минимальную зарплату и платят 22% единого социального взноса, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов

Министр рассказал, что из 278 тыс. частных предприятий Украины 75% платят зарплату в пределах 4500 гривен или чуть менее 11 тыс. рублей. Всего в стране 3 млн 863 тыс. граждан получают минимальную зарплату.

«Эти 4 млн из своих скудных заработных плат платят 22% ЕСВ… Условно говоря, если у вас зарплата 3723 грн, вы платите 22%. Но если у вас 100 тыс. грн зарплата — вы платите 8%. Ставка не меняется», — рассказал Рева.

Он также отметил, что нигде в мире нет обратной зависимости — чем больше получаешь, тем меньше платишь в бюджет.

Напомним, ранее Андрей Рева предложил вывести на чистую воду родственников трудовых мигрантов, заставив их декларировать средства, полученные из-за рубежа.

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Эксперты назвали эту идею «приступом дебильной жадности» и предупредили о тяжёлых последствиях, если приток валюты в страну прекратится.

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