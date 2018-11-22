Омск, 22 ноября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Депутат Омского горсовета Алексей Провозин («Единая Россия») заявил, что не намерен платить за многодетные семьи, которые бесплатно получают от государства землю.

(сс) ccipeggy Многодетная семья

«Эти многодетные семьи обошлись нам минимум в 73 миллиона, и это без инвестпрограммы газовиков. А то, что многодетные семьи, в том числе цыганские, ведут активную торговлю этими земельными участками, — это ни для кого не секрет», — цитирует Провозина «Омск-информ».

По данным омского портала, парламентарий считает, что многодетных должен содержать президент, «раз он придумал раздавать им землю».

«Я лично не хочу платить за многодетные семьи. Пусть федеральный бюджет и выделяет на них деньги», — заявил депутат.

Однако позже он пояснил, что в целом выступает за поддержку многодетных. По его словам, выделяемые им участки должны быть технически готовыми, с газом, светом, водой, дорогами:

«Но ни муниципальный, ни региональный бюджеты не должны вкладываться в это. Пусть государство платит за это».

Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновники и депутаты уже не первый раз становятся участниками скандалов из-за своих высказываний. Например, в ноябре 2018 года врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил елецким студентам, что если цены кажутся им слишком высокими, то они слишком мало зарабатывают.

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А в октябре теперь уже бывшая глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на полноценное питание пенсионерам в месяц достаточно и 3,5 тыс. рублей. В сети её высказывание раскритиковали и назвали «макарошковой диетой».

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