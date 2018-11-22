Мехико, 22 ноября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. На южной границе Мексики пограничные службы и сотрудники полиции задержали по меньшей мере 600 участников очередного «каравана мигрантов». Об этом сообщает Televisia. Уточняется, что это пятый караван, который въехал из мексиканского штата Чьяпас накануне, 21 ноября.

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Причиной задержания стал отказ мигрантов просить убежища в Мексике. Местные власти объяснили, что они не могут оставаться в стране в качестве незарегистрированных граждан, и пригласили их ходатайствовать о предоставлении убежища или иммиграционной визы в Мексике. Однако мигранты попытались проследовать до границы с США без оформления, за что и были задержаны стражами порядка.

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Как сообщало ИА REGNUM, поход в США «караван мигрантов» из Центральной Америки возобновил в начале ноября 2018 года. 4 тыс. беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора двигаются по территории Мексики к границе с Соединёнными Штатами. За ними следуют еще несколько караванов поменьше — от 500 до 1 тыс. человек.

Чтобы не допустить проникновения «каравана мигрантов» на американскую территорию, на мексиканской границе американские власти разместили военных, а пограничная охрана США укрепляет её при помощи колючей проволоки и бетонных блоков.