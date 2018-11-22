Нижний Новгород, 22 ноября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области в 2017 году относительно предыдущего года стали меньше потреблять молоко и молочные продукты, сахар, а чаще макаронные изделия и хлеб. Нижегородстат подвёл итоги потребления основных продуктов питания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) CWitte Продукты

Исследование проводилось по шести группам товаров. За 2017 год в расчёте на душу населения в год жители региона употребляли 235 кг молока и молочных продуктов против 239 кг в 2016 году. Снизилось также потребление сахара — с 38 до 37 кг в год в расчёте на одного жителя, потребление растительного масла осталось на прежнем уровне — 15 кг в год. Яиц и яйцепродуктов за 2017 год один житель Нижегородской области в среднем съедал 278 штук, что больше чем в 2016 году (275 штук).

За 2017 год жители в среднем потребляли 111 кг хлебных продуктов, куда входит хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые. В 2016 году данный показатель составлял 108 кг.

И хотя потребление мяса и мясопродуктов в регионе выросло с 77 до 80 кг в год, не следует забывать, что в состав этой строки входят и дешёвые колбасные изделия, которые в свете обсуждаемого ввода акцизов на колбасные изделия и их удорожания, могут вскоре уйти из рациона жителей.

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Напомним, по нормам, утверждённым для потребительской корзины в 2017 году, трудоспособные граждане в год должны были потреблять 126,5 кг хлеба и хлебных изделий (норма на детей — 76,6 кг, пенсионеров — 98,2 кг), молока и молокопродуктов — 290 кг для трудоспособного населения, 257,8 кг для пенсионеров и 360,7 кг — для детей. Таким образом, жители Нижегородской области в прошлом году существенно не добирали минимальную норму по последней группе продуктов питания.

Между тем в 2018 году в регионе продолжается рост цен на основные товары. Так, индекс потребительских цен на все товары и услуги в октябре 2018 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,5%. При этом отдельно на продовольственные товары показатель был 100,7%. Удорожание мяса и птицы за десять месяцев 2018 года было на 9,2%, рыбы и морепродуктов — на 2,4%, молока и молочной продукции — на 0,1%, яиц — на 4,6%, сыра — на 2,1%, сахара — на 27,4%, хлеба и хлебных изделий — на 1,8%, макарон — на 0,4%, круп и бобовых — на 3%.

По данным органов статистики, в области в октябре на 17% выросли цены на пшено, а яйца, сахарный песок, мясо птицы, сливочное масло, овсяная и перловая крупы, консервы фруктово-ягодные, кетчупы, шоколад, чай подорожали в среднем на 3−7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в октябре 2018 года по Нижегородской области составила 3596,98 рубля в расчете на месяц.

Показатель, по данным статистики, по сравнению с сентябрем вырос на 1,2%, по сравнению с декабрем 2017 года — на 2,4%.

«По г. Н. Новгороду эта стоимость составила 3684,7 рубля (по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,8%, по сравнению с декабрем 2017 года — на 1,8%)», — отметили в Нижегородстате.

Для справки: средняя зарплата в Нижегородской области за январь-сентябрь 2018 года составила около 32 тыс. рублей. В 2018 году средние размеры пенсий составляют: страховая по старости — 14 151 рубль, страховая по инвалидности — 8 738 рублей, страховая по случаю потери кормильца — 8 869 рублей, социальная пенсия — 9 062 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября тогда ещё министр труда Саратовской области Наталья Соколова в споре с депутатом во время обсуждения прожиточного минимума пенсионера заявила, что человек может прожить на 3,5 тыс. рублей, при этом само меню будет «сбалансированным и диетическим», добавив, что «макарошки всегда стоят одинаково». После резонанса, вызванного в обществе словами министра, губернатор Валерий Радаев отправил Соколову в отставку «за пренебрежительное отношение к темам, столь чувствительным для населения».

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