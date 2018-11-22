Москва, 22 ноября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В России за неделю (13−19 ноября) потребительские цены выросли на 0,1%. Недельная инфляция замедлилась после роста до 0,2% на предыдущей неделе. С начала ноября цены выросли на 0,4%. С начала 2018 года — на 3,3%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

За неделю заметнее всего выросли цены на бензин и дизельное топливо — на 2,2%. Увеличились цены на пшено — на 1,7%, на сахар — на 1,2%, на мясо кур — на 0,7%, на соль — на 0,5%, на муку — на 0,4%, говядину, масло сливочное, сыры, молоко, хлеб, крупу гречку и рис — на 0,3%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,6%. Существенно подорожали огурцы на 8,1%, помидоры — на 5,3%, лук — на 2,8%. При этом цены на яблоки снизились на 0,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост потребительских цен в России составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле и мае — 0,4%. В августе инфляция достигла 0%, а в сентябре ускорилась до 0,2%. В октябре рост цен продолжился, инфляция составила 0,4%.

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