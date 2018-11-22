Штат Калифорния, США, 22 ноября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В США в возрасте 106 лет ушел из жизни старейший из американских ветеранов Рэй Чавес, который пережил атака Японии на военно-морскую базу Соединенных Штатов Перл-Харбор, передает Fox News.

После атаки. Пёрл-Харбор. 1941

По данным телеканала, ветеран умер в штате Калифорния. По словам его дочери, Чавес завещал, чтобы его похоронили на федеральном военном кладбище штата.

Напомним, японские ВВС атаковали военно-морскую базу США 7 декабря 1941 года. В результате неожиданного авианалета погибли более 2 тыс. американских солдат, около 20 кораблей США затонули, было уничтожено 164 самолета.

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