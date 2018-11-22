Москва, 22 ноября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Во исполнение указа президента РФ Владимира Путина 92,31% акций «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) будут переданы госкорпорации Ростех. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано 22 ноября на сайте российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В тексте документа сообщается, что передача ценных бумаг ОАК Ростеху позволит государству сконцентрировать «основные научно-производственные мощности в области авиастроения», а также в целом будет способствовать развитию отечественного авиапрома.

Напомним, указ о передаче 92,31% акций ОАК в капитал Ростеха Владимир Путин подписал в октябре текущего года. Согласно документу, передача ценных бумаг должна состояться в течение полутора лет.

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