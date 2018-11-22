Вашингтон, 22 ноября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Идея разработки новой редакции политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания нацелена на сдерживание конфликтов, а не на применение Москвой ядерного оружия, считает директор программ России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ольга Оликер.

Kremlin.ru Межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс»

По ее словам, наличие плана применения такого оружия при определенных условиях не означает, что Москва намерена применять его. Таким образом, подчеркнула эксперт, она посылает сигнал своим потенциальным противникам, что определенные действия с их стороны приведут РФ к применению ядерного оружия.

«Цель состоит в том, чтобы эти действия в итоге не были предприняты, а противник был остановлен, и России не пришлось бы реагировать», — цитирует РИА Новости Оликер.

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Напомним, ранее в Совете Федерации предложили Совету безопасности подготовить новую редакцию «Основ политики РФ в области ядерного сдерживания», которая определяет условия применения Москвой ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что полномасштабный конфликт между США и Россией с взаимным применением ядерных боеголовок может начаться с использования обычного оружия.

По его словам, период ведения боевых действий «обычным оружием» может длиться от нескольких суток до месяца и более.

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