Москва, 22 ноября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Причиной смерти 62-летнего начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Коробова стала тяжелая и продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу и Игорь Коробов

Трагедия произошла в среду, 21 ноября.

«На 63-м году жизни… скончался начальник ГРУ Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович», — отметили в ведомстве.

Минобороны РФ выразило глубокие соболезнования родным и близким умершего офицера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коробов служил с 1980 г. в Главном разведывательном управлении (ГРУ), а в январе 2016 г. был назначен главой ведомства.

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