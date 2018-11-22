Москва, 22 ноября, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На торгах ICE 21 ноября баррель нефти сорта Brent снова оказался в цене. Стоимость чёрного золота снова подросла на 1,1%, до $63,26. Однако пока у цены на нефть не так много сил, чтобы отыграть случившийся 20 ноября обвал, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Данные по коммерческим запасам нефти, вышедшие в США в среду, оказались достаточно неоднозначными. С одной стороны, запасы выросли на значительно меньшую величину, чем неделей ранее, но, с другой стороны, рынок ожидал, что рост запасов окажется еще меньше. Аналитики предсказывали, что товарные запасы увеличатся на 2,94 млн баррелей, однако реальный прирост составил 4,85 млн баррелей. Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.

До саммита ОПЕК 5 декабря разворота тренда ожидать не следует. Открывающийся 30 ноября саммит G20 в Буэнос-Айресе может принести какие-либо положительные новости для развивающихся стран и позитивно воздействовать на котировки нефти в краткосрочном аспекте. Уровень поддержки по цене Brent сейчас располагается на $61,30−61,40 за баррель, если нефть там не удержится, то может скатиться и к $57 за баррель. На сегодня торговый коридор располагается на $63−64 за баррель.

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