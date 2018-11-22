Москва, 22 ноября, 2018, 07:05 — ИА Регнум. На Московской бирже 21 ноября рубль достаточно убедительно доказывал свое избирательное отношение к разным валютам. В том числе «россиянин» на торгах 21 ноября ярко демонстрировал, что доллар он будет бить, аккуратно, но сильно, а с единой европейской валютой у него отношения поспокойнее. Этим было обусловлено упорное движение рубля вверх по отношению к доллару с самого утра и небольшое утреннее отступление по отношению к евро, сменившееся осторожной атакой к вечеру, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, доллар, евро

К закрытию торгов 21 ноября рубль укрепился к доллару на 0,3%, а к евро — только на 0,06%. Индекс российских гособлигаций RGBI к закрытию торгов в среду не изменился по сравнению с закрытием вторника. С Московской биржи пришло два радостных известия: Минфин наконец-то смог разместить два выпуска ОФЗ в полном объеме, правда, объем каждого выпуска составлял 10 млрд руб. Выпуск ОФЗ-ПК 26 223 с погашением в феврале 2024 года был полностью размещен под средневзвешенную доходность в 8,62% годовых. Выпуск ОФЗ-ПД 25 083 с погашением в декабре 2021 года был также полностью размещен со средневзвешенной доходностью в 8,35% годовых.

А в России госбюджет на 2019−2021 годы был в среду единогласно утвержден Госдумой РФ в третьем чтении. Для рубля эта новость была ожидаемой, и на рынок она сильно не повлияла. Зато заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на заседании Госдумы о том, что денежно-кредитная политика России до конца 2019 года должна остаться умеренно жесткой, вызвали больше оптимизма на валютном рынке.

На торгах в Лондоне 21 ноября нефть Brent подорожала, корректируясь после обвала, на 1,1%, до $63,26 за баррель. Исходя из того, что бюджет принят и контуры монетарной политики ЦБ РФ достаточно ясны, прогноз по курсу доллара на сегодня, 22 ноября, немного снижен, до 65−66 рублей за доллар, а по курсу евро прогноз остаётся на уровне 75−76 рублей за евро.

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