Пекин, 22 ноября, 2018, 06:58 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин вернулся 21 ноября в Пекин после окончания государственного визита в Папуа — Новую Гвинению, Бруней и Филиппины, а также участия во встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Папуа — Новой Гвинеи, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

За время своего визита в Папуа — Новую Гвинею председатель Си встретился с лидерами тихоокеанского острова. В состав делегации китайского лидера вошли член Политбюро ЦК Компартии Китая, член Секретариата ЦК КПК и глава Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян; член Политбюро ЦК КПК и директор Офиса комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи; член Госсовета и министр иностранных дел Ван И; а также вице-председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Хэ Лифэн.

Когда председатель Си покидал столицу Филиппин Манилу, высокопоставленные филиппинские чиновники проводили его до самого вылета. Перед отъездом на родину глава Китая встретился также с соотечественниками, проживающими на Филиппинах, а также призвал их вложить свой вклад в развитие китайско-филиппинской дружбы.