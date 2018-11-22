Сибирский полпред советует главе Хакасии «скорее вникнуть во все проблемы»
Абакан, 22 ноября, 2018, 06:02 — ИА Регнум. В видеоселекторном совещании по вопросам прохождения осенне-зимнего периода, которое 21 ноября провел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, принял участие новый глава Хакасии, 30-летний коммунист Валентин Коновалов.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, полпред в ходе совещания обратился к Валентину Коновалову.
«От Республики Хакасия в совещании принимает участие вновь избранный глава. Валентин Олегович, правильно, что вы лично принимаете участие. Вам сегодня надо скорее вникнуть во все проблемы, которые есть, особенно в отопительный сезон», — сказал Сергей Меняйло.
В вою очередь, Коновалов подчеркнул, что контролирует ситуацию и знает о проблемных вопросах.
По данным властей республики, с начала отопительного сезона, стартовавшего в Хакасии 5 сентября, на объектах жилищно-коммунального комплекса зафиксировано 12 инцидентов. Все сбои устраняли специалисты аварийных бригад. Что касается материально-технических ресурсов, в правительстве заверили, что в Хакасии аварийный запас сформирован на 100%.
Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, в Хакасии снизилось количество муниципальных образований, получивших паспорта готовности к отопительному сезону (46% в 2018 году, 49% в 2017 году).
«О проблеме получения паспортов готовности мы говорим регулярно, однако не все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления уделяют рекомендациям должное внимание. Начало отопительного сезона без соответствующих документов является нарушением законодательства. Также нельзя забывать, что за этими показателями — здоровье и жизни граждан», — прокомментировал полпред.
По его словам, во многом муниципалитеты, не получившие паспорта готовности в текущем году, систематически признаются не готовыми к зиме.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии 15 ноября 2018 года. 11 ноября в ходе второго тура выборов главы региона его поддержали 57,57% избирателей.
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