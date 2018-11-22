Москва, 22 ноября, 2018, 05:34 — ИА Регнум. В фойе столичного музыкального театра «Геликон-опера» состоялось открытие бюста известного певца Дмитрия Хворостовского.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Дмитрий Хворостовский

Инициатором установки памятника был адвокат Павел Астахов, являвшийся другом исполнителя. Эта идея была поддержана Игорем Крутым, Лилией Виноградовой, Дмитрием Бертманом и Константином Орбеляном.

Бюст произвел впечатление на присутствовавших, в том числе и на отца артиста Александра Степановича, который отметил «живость» скульптуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября пресс-служба «Геликон-оперы» заявила о грядущем открытии бюста Дмитрия Хворостовского в фойе театра. Отмечалось, что скульптура изготовлена из бронзы весом 200 кг. Финансовую поддержку для создания бюста оказывали близкие друзья исполнителя.