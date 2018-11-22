Вашингтон, 22 ноября, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Американские власти будут «следить за любыми знаками», которые докажут, что Москва «хочет вернуться к соблюдению» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

Комментируя планируемый выход США из РСМД, американский министр обороны заявил, что Вашингтон не может мириться с тем, что Москва «нарушает» договор. США же, по его словам, РСМД не нарушают, и им «приходится с этим жить» — то есть с «нарушениями» со стороны РФ.

Теперь США ничего не остается, отмечает Мэттис, как ждать, что Россия вновь начнет соблюдать договор. И при этом он констатировал, что «мы движемся к концу» — концу договоренностей РСМД.

Напомним, Вашингтон грозится расторгнуть российско-американский договор РСМД из-за того, что его якобы нарушает Москва. Договор еще действует, но разговоры о его аннулировании США ведут непрерывно.