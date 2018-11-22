Киев, 22 ноября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко употребляли алкоголь во время майдана в Киеве в 2013—2014 годах, заявил экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала Newsone.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его словам, люди, участвовавшие в перевороте, делились на две категории: те, кто стоял на баррикадах, и те, кто пьянствовал и ел икру в доме профсоюзов. Он добавил, что видел и пьяного Порошенко на втором этаже здания.

«Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, дата начала евромайдана в Киеве — 21 ноября — была закреплена в качестве праздника «Дня достоинства и свободы». Этот день не входит в число нерабочих дней, однако по указу украинского президента признан праздничным.