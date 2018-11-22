Вашингтон, 22 ноября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность ввести санкции против военных и разведывательных структур Кубы за помощь венесуэльскому правительству, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам источников, под санкции могут подпасть кубинские генералы, которых США подозревают в консультировании правительства Венесуэлы по вопросам борьбы с политической оппозицией. Список лиц, которые могут подпасть под санкции, пока не известен. Пресс-служба Белого дома также отказалась от комментариев агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября американские СМИ заявили, что Соединенные Штаты могут объявить Венесуэлу спонсором терроризма за связи с ливанским движением «Хезболла». Отмечалось, что эту инициативу продвигает группа республиканских политиков.