Куба может попасть под американские санкции из-за Венесуэлы
Вашингтон, 22 ноября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность ввести санкции против военных и разведывательных структур Кубы за помощь венесуэльскому правительству, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, под санкции могут подпасть кубинские генералы, которых США подозревают в консультировании правительства Венесуэлы по вопросам борьбы с политической оппозицией. Список лиц, которые могут подпасть под санкции, пока не известен. Пресс-служба Белого дома также отказалась от комментариев агентства.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября американские СМИ заявили, что Соединенные Штаты могут объявить Венесуэлу спонсором терроризма за связи с ливанским движением «Хезболла». Отмечалось, что эту инициативу продвигает группа республиканских политиков.