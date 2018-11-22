Белград, 22 ноября, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Тяжелейшей за последние десять лет назвал ситуацию в регионе сербский президент Александр Вучич, сообщает kurir.rs.

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Комментируя введение властями Косово стопроцентных пошлин на сербские товары, Вучич заявил:

«Думаю, это самая тяжёлая ситуация для нас за последние десять лет».

По его словам, нужно сохранять спокойствие в стране, а с Приштиной нужен мирный диалог, который не является проявлением слабости, а просто другого выхода нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября косовский премьер-министр Рамуш Харадинай объявил о введении 100%-ных пошлин на товары, которые не включены в список международных брендов, из Сербии и Боснии и Герцеговины.